Eurobarómetro: 26% dos portugueses acreditam que humanos coexistiram com dinossauros

O mais recente Eurobarómetro sobre Ciência e Tecnologia revela preocupações sobre a dificuldade que muitos portugueses têm em distinguir factos científicos de teorias falsas, incluindo em áreas como a Pré-História e Evolução Humana, estudadas pelo Centro Interdisciplinar de Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano (ICArEHB) da Universidade do Algarve.

A título de exemplo, refira-se que entre os inquiridos 18% dos portugueses acreditam que os humanos não evoluíram de uma espécie anterior (mais do que o dobro dos 8% registados em 2021), e apenas 56% sabem que os humanos não coexistiram com os dinossauros, enquanto 26% acreditam que sim e 18% não sabem responder.

Tendo em conta a desinformação e o desinteresse crescente pela ciência, o Centro Interdisciplinar de Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano da Universidade do Algarve (UAlg) vai realizar uma mesa-redonda, no dia 17 de março, das 15h00 às 16h30, no auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve), em Faro, com o objetivo de debater estratégias eficazes para melhorar a comunicação científica e o envolvimento público.

Para refletir conjuntamente vão reunir-se especialistas de ‘Ciência, Educação e Sociedade’, numa mesa que conta com os seguintes oradores: Ana Catarina Sousa (vice-presidente do Conselho Diretivo do Património Cultural, I.P.), Joana Lobo Antunes (comunicadora de Ciência e diretora de Comunicação, Imagem e Marketing do Instituto Superior Técnico), Elisabete Rodrigues (jornalista e diretora do Sul Informação), Ricardo Godinho (investigador do ICArEHB) e Hélder Pereira (professor da Escola Secundária de Loulé). A moderação da conversa estará a cargo de Sara Cura, comunicadora de Ciência e investigadora do ICArEHB.

Segundo o ICArEHB, “se queremos contribuir para uma sociedade que valoriza a ciência e o conhecimento científico, especialmente nas áreas da Pré-História e Evolução Humana, temos de refletir como comunicamos e nos envolvemos com o público”.