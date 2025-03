Iberian Festival Awards: Almancil recebe gala dos ‘pesos pesados’ dos festivais

Almancil, em Loulé, recebe, dia 15 de março, a gala da 9ª edição dos Iberian Festival Awards, um evento que já passou por Barcelona, Vigo, Granada, Lisboa e Maia em edições anteriores.

A gala vai ser apresentada por Fernando Alvim (RTP) e Laura Piñero García (Cadena Ser), numa noite de celebração que homenageia os melhores do setor pelos feitos durante o ano de 2024, selecionados através de votação aberta ao público (com mais de 20 mil votos) e votação de júri.

Com um total de 26 categorias com 2 prémios de excelência (personalidade e entidade do ano), a gala conta também com música ao vivo de Best Youth, Tó Trips, Kanela e DJ Hiantt.

