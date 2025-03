AFA ultrapassa barreira histórica com 10 mil atletas inscritos

A Associação de Futebol do Algarve (AFA) atingiu em fevereiro um número histórico no seu percurso e um dos objetivos a que a atual Direção se propôs: ultrapassar a barreira dos 10 mil atletas.

Com um aumento de 8,7% no número de praticantes em comparação com o período homólogo da temporada anterior, a AFA regista, a cerca de quatro meses do final da temporada, mais de 340 atletas do que o número total de 23/24.

Inscritas atualmente 466 equipas de 80 clubes, o crescimento de formações a praticar as modalidades também ascende a 6,2% comparativamente ao mesmo período da época transata.

“É, por isso, momento de voltar a enaltecer o notável trabalho dos clubes algarvios, os principais responsáveis pelo desenvolvimento contínuo do futebol, do futsal, do futebol de praia e do walking football na região”, revela a AFA, e avança: “o registo digno de destaque é também fruto do incansável apoio de todos aqueles que contribuem para que os nossos filiados continuem a colocar ao dispor da sociedade a atividade desportiva, nomeadamente os Municípios, sócios honorários da AFA, aos quais incentivamos à melhoria e construção de infraestruturas desportivas, de forma a que seja possível acompanhar o constante crescimento da prática desportiva, tão importante para a formação dos jovens e para a saúde e qualidade de vida do ser humano”.