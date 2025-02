UAlg prorroga data para submissão das candidaturas à 8ª edição do Concurso «Ideias em Caixa»

A data limite para apresentação de candidaturas ao concurso «Ideias em Caixa» foi prorrogada até ao próximo 21 de março, sem prejuízo das restantes fases.

A iniciativa pretende estimular o empreendedorismo e a criação de novas empresas na região, prevendo a entrega de prémios superiores a 40 mil euros.

Recorda-se que esta iniciativa está aberta à participação de qualquer pessoa (individualmente ou em grupo), com mais de 18 anos, que pretenda desenvolver uma ideia de negócio, em qualquer setor de atividade.

Para além dos prémios mencionados, os participantes terão acesso a um conjunto de serviços especializados, tais como: seminários, oficinas de maturação e consultoria especializada para desenvolvimento e implementação das suas ideias de negócio.

As candidaturas são apresentadas através do formulário, disponível na página oficial do CRIA, onde a equipa descreve o(s) produto(s) ou serviço(s) da sua ideia de negócio, assim como os respetivo(s) mercado(s) a que se destinam.

Esta iniciativa constitui uma das atividades nucleares do projeto ALGARVE EMPREENDE 2026: Promoção do Empreendedorismo Qualificado na Região do Algarve, cofinanciado pelo SIAC – Empreendedorismo Qualificado associado ao Conhecimento, do Programa Regional do Algarve 2030.