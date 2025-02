UAlg e WallRide juntos para a promoção da equidade racial

Entre 27 de fevereiro e 2 de março, a associação sem fins lucrativos e com forte ligação à comunidade skater algarvia, a WallRide, organiza o ‘Pushing Against Racism’, um evento que compreende uma série de atividades variadas, desde palestras, a aulas de skate e mostras de cinema.

No primeiro dia, essas atividades vão ter lugar na Universidade do Algarve: “Os painéis de discussão na UAlg tentam refletir um pouco a globalidade do problema, assim como a pluralidade de vozes necessárias para encontrar soluções duradoras, sendo que teremos skaters, académicos, representantes camarários e governamentais, membros da sociedade civil, e outros sentados à mesma mesa em torno de diálogos improváveis, mas altamente necessários”, revela Viriato Villas-Boas, Presidente da WallRide.

“Com o aumento visível dos extremismos políticos e sociais, nunca foi tão urgente reconhecer e navegar o assunto do combate ao racismo. O desporto, e o skate em particular, são perfeitas analogias para a sociedade geral, e desde o seio da nossa comunidade local, até aos desenvolvimentos internacionais, vemos com uma clara urgência o desenvolvimento de mecanismos que combatam o sofrimento humano, na ótica da educação, do trabalho social, de políticas publicas, assim como no nosso quotidiano e ações individuais”, admite ainda o dirigente.

Podes ver a programação completa em baixo:

27 de fevereiro | Universidade do Algarve (Auditório 1.5 – Complexo Pedagógico da Penha)

10h00 | Receção

| Receção 10h30 – 12h00 | Painel 1: Racismo estrutural no desporto: desafios e oportunidades para a inclusão.

O reconhecimento da existência de um problema, como o mesmo se encontra enraizado no desporto e além, e muitas vezes de forma subtis e perpetuas. Como tal, quais as dificuldades e oportunidades mais salientes ou relevantes no contexto do racismo.

14h00 – 15h30 | Painel 2: A invisibilidade e falta de representatividade no skate: lições e desafios transversais a outros desportos e à sociedade em geral.

A importância da representatividade. Como a inexistência ou falta de pontos de referência para a ‘normalização’ de pessoas exteriores ao status quo nas arenas do skate/desporto/cultura/artes é uma barreira ao acesso e aspiração de novas gerações de minorias étnico-raciais. O que pode a sociedade geral extrair, e ensinar, de e a contextos específicos.

16h00 – 17h30 | Painel 3: O papel das instituições e das políticas públicas na luta contra o racismo no desporto.

Com um foco maior nas políticas públicas. Explorando o que pode ser feito além dos movimentos e organizações ‘grassroots’; e se podem estes modus operandi ser adaptados para contextos Institucionais, Governamentais, ou formais, a nível (além das ações individuais ou programas específicos em contextos locais ou reduzidos).

O que pode, por exemplo, o Governo aprender com uma entidade local, e se tais lições são replicáveis; e vice-versa.

18h00 | Exibição do documentário ‘Alcindo’ (2021), realizado por Miguel Dores, que aborda o caso de Alcindo Monteiro e a violência racista em Portugal.

28 de fevereiro, 1 e 2 de março | Skatepark de Faro

10h00 – 15h00 | Aulas Gratuitas de Skate: Sessões orientadas para associações parceiras, com o objetivo de proporcionar um primeiro contacto com o skate e promover a inclusão através da prática desportiva.

15h00 – 19h00 | Troca Cultural e de Conhecimentos: Workshops interativos, debates e atividades de partilha sobre a inclusão e o papel do skate na promoção de comunidades mais coesas.

*28 de fevereiro | Inauguração de um mural temático dedicado à inclusão e ao combate ao racismo, pela mão dos artistas SEN e Artitude Urbana.

Este evento é aberto e gratuito ao público e representa um passo importante na construção de uma comunidade de skate mais diversa e inclusiva.