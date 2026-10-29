O executivo da Câmara Municipal de Olhão aprovou hoje um pedido de empréstimo que prevê um investimento de 40 milhões na habitação.

Num período fortemente marcado pela crise habitacional em Portugal, a autarquia olhanense congratula-se por dar mais um passo importante para responder às necessidades dos seus habitantes.

“O executivo aprovou hoje este empréstimo e o próximo passo será apresenta-lo em Assembleia Municipal para aprovação dos nossos deputados. A habitação continua a ser uma das nossas grandes prioridades e vamos continuar a trabalhar nesse sentido”, afirma Ricardo Veia Calé.

“Aprovámos este empréstimo a pensar nos nossos habitantes. Sobretudo nos mais jovens, para que tenham mais hipóteses de se fixar e construir família no concelho”, continua o presidente da Câmara de Olhão.

“Mais casas significam também mais futuro”, remata o autarca.