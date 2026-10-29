A Câmara de Loulé continua a dar corpo à sua Estratégia Local de Habitação 2019-2032 e, esta terça-feira, promoveu a entrega de mais 36 fogos de habitação pública na cidade de Loulé, no regime de arrendamento acessível.

Desta vez os novos inquilinos da Urbanização Clona, perto da Mina do Sal, são sobretudo jovens, elementos de forças de segurança e professores que trabalham no concelho, mas também famílias com rendimentos intermédios que deixaram de conseguir pagar os valores do atual mercado de arrendamento.

As habitações, nas tipologias T1, T2, T3 e T4, foram financiadas na sua totalidade pelo PRR – Plano de Recuperação e Resiliência.

Com estas 36 habitações, já foi entregue um total de 171 casas desde o início deste mandato autárquico. Entre construções, projetos e planeamento, a Autarquia está neste momento a trabalhar em perto de mil respostas habitacionais, “para mitigar e resolver o problema da habitação”.

“Fico muito feliz por todos os que ficaram com casa pois esta é a base da vida de qualquer família. Trabalhamos em várias áreas, com várias ferramentas, para conseguirmos chegar o mais depressa depressa possível a todos os que necessitam”, sublinhou o presidente da Autarquia, Telmo Pinto.

Estas casas foram entregues no âmbito do segundo sorteio realizado para atribuição de habitação pública. O autarca assegurou que outros se seguirão mas que o prazo entre os sorteios e a entrega das chaves será, no futuro, cada vez menor.