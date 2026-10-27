A arqueóloga Sofia Fonseca, investigadora e doutoranda do Centro Interdisciplinar em Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano (ICArEHB) da Universidade do Algarve, foi eleita presidente do International Cultural Tourism Committee (ICTC) do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS), na reunião anual do Comité, em Kuching, na Malásia, a 20 de outubro. É a primeira vez que uma portuguesa preside ao Comité desde a sua criação, em 1969.

Sofia Fonseca, que integra o ICTC desde 2019, fez parte da equipa responsável pela revisão da Carta de 2022, foi eleita para o Bureau do Comité em 2023 e, desde dezembro de 2024 até à eleição, exerceu funções de secretária-geral.

Licenciada em Arqueologia pela Universidade de Coimbra e mestre em Egiptologia pela Universitat Autònoma de Barcelona, tem mais de 25 anos de experiência em arqueologia internacional, património e turismo sustentável. Dirigiu os trabalhos de campo da primeira missão arqueológica portuguesa no Egito e trabalhou em sítios classificados como Património Mundial pela UNESCO no Egito e na Mauritânia. É fundadora da consultora Teiduma e, no Algarve, lançou o projeto NO ALgarbage, dedicado à redução do desperdício no setor do Turismo.

“Assumo esta presidência com um enorme sentido de responsabilidade e com o orgulho de ser a primeira portuguesa a liderar este Comité. Acredito profundamente no potencial do turismo cultural como força positiva para a conservação do património, para o desenvolvimento sustentável e para o bem-estar das comunidades. Mas, para isso, é fundamental que as comunidades não sejam apenas beneficiárias, mas verdadeiras protagonistas das decisões sobre o seu património e o seu futuro. Nos próximos anos, uma das minhas prioridades será contribuir para transformar os princípios da Carta Internacional de 2022 em ações concretas, reforçando a colaboração entre especialistas, instituições e comunidades à escala internacional.”, afirma Sofia Fonseca.

O ICOMOS é uma das três organizações consultivas do Comité do Património Mundial da UNESCO, juntamente com a IUCN e o ICCROM, desempenhando um papel fundamental na avaliação, conservação e proteção do património cultural mundial. O ICTC reúne especialistas em património, conservação e turismo de todo o mundo, presta aconselhamento a organizações como a UNESCO, a ONU Turismo e a IUCN e é responsável pelas cartas internacionais do ICOMOS sobre turismo cultural. A mais recente, a Carta Internacional para o Turismo do Património Cultural, adotada em 2022, defende um modelo de turismo que respeite o património e coloque as comunidades locais no centro das decisões.

Uma eleição que reforça a aposta da UAlg no património

A eleição de Sofia Fonseca como presidente deste comité internacional ocorre num momento decisivo para a Universidade do Algarve, uma vez que, em janeiro de 2027, arranca o UAlgTec Heritage (UTH), um novo Centro de Excelência europeu dedicado às tecnologias do património (HeritageTech), cientificamente ancorado no ICArEHB.

Com um financiamento total de 31,5 milhões de euros, proveniente da Comissão Europeia, através do programa Horizonte Europa, do Governo português e da CCDR Algarve, o UTH reúne a Universidade do Algarve, a Universidade de Kiel, na Alemanha, a ERA Arqueologia e a Zartis. O objetivo é desenvolver e aplicar inteligência artificial, tecnologias imersivas e ciência arqueológica à inovação no património, à criação de emprego e a novas formas de turismo.

Uma das missões do UTH responde diretamente a um dos desafios que Sofia Fonseca irá agora ajudar a liderar internacionalmente: aproximar o turismo arqueológico das necessidades e prioridades das comunidades que vivem junto dos sítios patrimoniais.

O centro irá desenvolver experiências imersivas, recorrendo, por exemplo, à realidade virtual e aumentada e a gémeos digitais, bem como ferramentas multilíngues e acessíveis para visitantes e modelos de turismo de base comunitária que contribuam para reduzir a sazonalidade e manter uma maior parte dos benefícios económicos nos territórios.

Este trabalho será desenvolvido em colaboração com autoridades de turismo e património, municípios, parques arqueológicos, museus, empresas criativas e associações do setor da hotelaria, através do laboratório de Património Digital e Imersivo, um dos quatro laboratórios do centro.

Para Sofia Fonseca, “é particularmente gratificante saber que, no Algarve, o UTH irá desenvolver trabalho alinhado com esta visão, aproximando a investigação, a inovação tecnológica e o turismo das necessidades reais dos territórios”.

Na opinião de João Cascalheira, diretor do ICArEHB e coordenador do UTH, “a eleição da Sofia é o reconhecimento internacional de um percurso notável e uma excelente notícia para a UAlg. O Algarve vive do turismo e tem um património extraordinário, mas os dois nem sempre se encontram da melhor forma. Com o UTH, queremos criar tecnologias e modelos que permitam valorizar esse património, melhorar a experiência de quem nos visita, reduzir a sazonalidade e garantir que uma parte maior dos benefícios fica no território. Ter uma investigadora do nosso centro a liderar este debate a nível internacional dá-nos também uma ligação privilegiada às melhores práticas e redes mundiais.”

O ICArEHB é um centro de investigação da Universidade do Algarve dedicado ao estudo da evolução do comportamento humano, com uma forte componente de investigação arqueológica e de aplicação do conhecimento ao património.