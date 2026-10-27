De 21 a 25 de outubro, o Festival MED esteve uma vez mais presente na WOMEX –Worldwide Music Expo, um dos mais importantes encontros internacionais dedicados às músicas do mundo, que este ano decorreu em Las Palmas de Gran Canaria, Espanha.

Esta participação integrou a estratégia de internacionalização e afirmação do evento organizado pela Câmara Municipal de Loulé, reforçando a sua ligação aos principais agentes da indústria musical mundial. A WOMEX reúne anualmente milhares de profissionais de dezenas de países, entre programadores culturais, diretores de festivais, músicos, agentes artísticos, editoras, produtores e jornalistas especializados. Ao longo de cinco dias, o certame, que constitui uma plataforma internacional de promoção e divulgação das músicas do mundo, conjugou uma feira profissional com concertos de apresentação (showcases), conferências, debates, projeções de documentários e encontros de networking, proporcionando um espaço privilegiado para o estabelecimento de contactos e a descoberta de novas tendências musicais.

Durante estes dias, a direção do MED estabeleceu contacto com agentes, produtores, músicos e representantes desta indústria musical, no sentido de preparar a próxima edição, aproveitando também para anunciar as datas em que o festival terá lugar em 2027. A 23ª edição do evento realiza-se entre os dias 24 e 27 de junho de 2027 (este último o “Open Day”), e irá transformar novamente a Zona Histórica de Loulé no epicentro da multiculturalidade.

Entre reuniões de trabalho e encontros informais, mas também a assistência aos diversos showcases que integraram a programação da WOMEX, o diretor do MED, Paulo Silva, procurou aprofundar relações com parceiros internacionais e avaliar propostas artísticas que se enquadrem na identidade e na linha de programação do MED.

De Marrocos à Mongólia, de Espanha a França, de Itália ao Brasil, da Colômbia ao Mali, foram várias as nacionalidades e projetos artísticos representados na WOMEX’26. Um autêntico espaço de descoberta para poder acompanhar as tendências do mercado e identificar artistas com potencial para integrar futuros cartazes do Festival MED.

“Saímos daqui muito satisfeitos com o que vimos e ouvimos, bem como com as aproximações de potenciais parceiros. Acredito que esta participação na WOMEX poderá resultar na contratação de artistas com propostas diferenciadoras, que irão surpreender o nosso público”, assegura Paulo Silva.

Em breve serão anunciadas novidades sobre o cartaz da 23ª edição do Festival MED.

Toda a informação em https://festivalmed.cm-loule.pt/