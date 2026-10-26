Este domingo foram divulgadas as listas candidatas aos órgãos sociais da Associação Académica da Universidade do Algarve para o mandato 2026/2027.

Para as eleições do mandato 2026/2027 apenas há uma lista candidata a cada órgão social.

Na semana passado o atual presidente da AAUAlg, Tomás Silva, informou a comunidade académica sobre a sua recandidatura e candidata-se agora encabeçando a lista S. Na eleição para a Mesa da Assembleia Magna e para o Conselho Fiscal apenas há, em ambos os casos, uma lista concorrente, encabeçada, respetivamente, por Afonso Bitoque e Carolina Henriques.

As listas completas podem ser consultadas na publicação do instagram da associação e na entrada da sede da AAUAlg.

O período de campanha eleitoral começa hoje, sendo o ato eleitoral realizado no dia 5 de novembro de 2026.