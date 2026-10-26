A Associação Académica da Universidade do Algarve está nomeada para 2 de 6 categorias dos “FADU Awards”, prémios dedicados ao desporto universitário.

A Federação Académica do Desporto Universitário anunciou os nomeados dos FADU Awards 2026, que reconhecem e distinguem os atletas, treinadores e equipas que mais se destacaram ao longo da época desportiva 2025/2026. Com os nomeados conhecidos, chega agora o momento de os Clubes FADU participarem na votação e contribuírem para a escolha dos vencedores desta edição.

Os vencedores serão anunciados no dia 10 de novembro de 2026, nos FADU Awards 2026, que terão lugar no Centro Cultural de Viana do Castelo, numa ocasião dedicada ao reconhecimento do talento, do mérito e da excelência no desporto universitário.

A academia algarvia está nomeada para duas destas categorias: Alice Vaz, atleta de kickboxing, vai a votos para a categoria de “Atleta do Ano Feminino” e a equipa de Valorant da AAUAlg está nomeada para a categoria de “Equipa do Ano ESPORTS”. Recordamos que Alice Vaz conquistou uma medalha de ouro em março deste ano no Campeonato Nacional Universitário de kickboxing K1 e a equipa de eSports algarvia alcançou o 2.º lugar no CNU no jogo Valorant, no âmbito das fases finais dos eFADU Nacionais.

A votação dos clubes será realizada exclusivamente através de formulário. Cada clube tem direito a um voto por categoria, escolhendo um único nomeado em cada uma das seis categorias, e deverá submeter uma única resposta. Estes votos representam 35% do resultado final. Outros 35% dos votos correspondem ao voto do público, feito através do Facebook e Instagram. Os restantes 30% serão decididos por um júri formado pela FADU.

A votação decorre de 26 de outubro a 4 de novembro de 2026 e encerra às 12h00 do último dia. Os votos submetidos fora deste prazo não serão considerados.