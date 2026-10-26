Alunos residentes no concelho podem concorrer até dia 20 de novembro.

O Município de Faro informa que as candidaturas para bolsas de estudo para alunos do Ensino Superior no ano letivo 2026/2027 estão abertas até ao próximo dia 20 de novembro.

Estes apoios destinam-se a alunos do ensino superior inscritos em licenciaturas, mestrados e mestrados integrados residentes no concelho que careçam de meios próprios para prosseguirem estudos.

As bolsas de estudo anuais serão atribuídas até ao limite de 20, sendo atribuídas para o ano escolar a que respeita a candidatura (outubro a julho), num total de dez mensaldidades.

Podem candidatar-se estudantes de nacionalidade portuguesa, ou com autorização de residência permanente em Portugal reconhecida pelo Estado Português, residentes no concelho há cinco anos ou mais, estarem matriculados em estabelecimentos de ensino superior públicos no território nacional, deterem aproveitamento escolar no ano anterior àquele a que se candidatam com média igual ou superior de 13 valores e pertencerem a um agregado familiar que não possua um rendimento mensal per capital superior ao IAS (Indexante dos Apoios Sociais) em vigor, no ano civil a que respeita a candidatura.

Com esta medida, a autarquia atribui um apoio pecuniário, concedido em prestações mensais, num total de dez mensalidades, correspondentes a 3/5 do IAS em vigor.

O boletim de candidatura e o Regulamento das Bolsas de Estudo do Município de Faro encontram-se disponíveis na página da internet da autarquia (https://www.cm-faro.pt/pt/91690/bolsas-de-estudo.aspx) e na Divisão de Educação da Câmara Municipal de Faro (Praça José Afonso, 1, em Faro), onde podem igualmente ser obtidas mais informações sobre o processo.

As candidaturas deverão dar entrada na Divisão de Educação da Câmara Municipal de até dia 20 de novembro, das 09h00 às 16h00, sendo que no último dia útil deverão dar entrada até às 13h00.