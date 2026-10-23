O Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC), da Universidade do Algarve (UAlg), inaugurou, a 9 de outubro, o INTERFACE – Laboratório de Tradução Digital, uma nova infraestrutura científica e tecnológica instalada no Campus da Penha e dedicada à transformação de conhecimento científico complexo em conteúdos visuais acessíveis, interativos e imersivos.

Financiado em 473.800 euros pelo programa EQUIPAR+2 da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o INTERFACE cria novas oportunidades para o desenvolvimento de projetos de investigação e inovação.

Dotado de tecnologia avançada para produção imersiva e interatividade, o laboratório permite a investigadores e estudantes da UAlg explorar novas formas de comunicar ciência através de narrativas visuais dirigidas ao grande público e às indústrias criativas.

A infraestrutura pretende ainda facilitar a compreensão de dados científicos complexos, incluindo os provenientes de áreas como as ciências da saúde.

Segundo Bruno Mendes da Silva, coordenador do CIAC, «o INTERFACE atuará como um laboratório especializado, capaz de transformar dados científicos complexos, por exemplo, da área das ciências da saúde, em narrativas visuais acessíveis e envolventes».

O projeto integra também o AI Studio, uma extensão localizada no polo do CIAC no Instituto Politécnico de Santarém, dedicada à inteligência artificial e à literacia digital. Este espaço dispõe de equipamentos inclusivos, como displays Braille e comandos por voz, que permitem desenvolver soluções com especial atenção à acessibilidade.

A abertura do INTERFACE reforça, assim, a capacidade do CIAC para promover a investigação transdisciplinar e a articulação entre ciência, arte digital e inovação tecnológica, contribuindo para aproximar o conhecimento científico da sociedade.

Mais informações sobre o CIAC podem ser consultadas no website oficial.