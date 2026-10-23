O Walk & Art Fest – Festival de Caminhadas e Arte de Barão de São João regressa à aldeia do concelho de Lagos entre os dias 6 e 8 de novembro, para a sua 9.ª edição. A iniciativa tem entrada gratuita e propõe um programa que combina caminhadas, atividades artísticas, música e contacto com a natureza.

Organizado pela Associação Almargem, com o apoio da Câmara Municipal de Lagos, o festival decorre na aldeia de Barão de São João e na mata envolvente, com atividades dirigidas a diferentes públicos.

O programa inclui caminhadas, passeios temáticos e de BTT, concertos, conversas, atividades para crianças, workshops e exposições, distribuídos pelas ruas da aldeia e pelos espaços naturais da região.

O evento integra o calendário regional Walking Season (AWS), promovido pela Associação Almargem em vários pontos do Algarve, com o apoio da Região de Turismo do Algarve. A iniciativa insere-se também na aposta do Município de Lagos na criação de programas ligados à natureza e na descentralização da oferta cultural e turística.

Ao longo das edições anteriores, o Walk & Art Fest tem atraído participantes de várias nacionalidades, afirmando-se como um evento de referência no Barlavento Algarvio.

O programa completo e as inscrições estão disponíveis aqui.