O Auditório Municipal Maria Barroso, em Olhão, recebe, no dia 14 de novembro, pelas 21h30, um concerto de Bárbara Tinoco. A cantora portuguesa sobe ao palco em formato trio, num espetáculo intimista que revisita alguns dos temas mais conhecidos da sua carreira.

Entre as canções previstas estão Antes Dela Dizer Que Sim, Sei Lá, Chamada Não Atendida e Despedida de Solteira, temas que têm marcado o percurso da artista e a sua ligação ao público.

Reconhecida pelas suas composições e pela interpretação de histórias do quotidiano, Bárbara Tinoco é uma das vozes de destaque da música portuguesa contemporânea.

O concerto destina-se a maiores de seis anos e os bilhetes estão disponíveis na Ticketline.