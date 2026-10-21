Tomás Silva, atual presidente da direção-geral da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) recandidata-se para o mandato 2026/2027.

Natural de Faro e com 21 anos, Tomás Silva fez todo o seu percurso académico na cidade e está atualmente a frequentar a licenciatura em Gestão na Escola Superior de

Gestão, Hotelaria e Turismo.

Depois de um ano à frente da Direção-Geral da AAUAlg, o candidato considera que ainda há projetos por concluir e novas iniciativas que pretende concretizar. No comunicado em que anuncia a recandidatura, destaca o trabalho desenvolvido durante o último mandato, sublinhando o reforço dos alicerces da associação, a recuperação do equilíbrio institucional e a renovação da confiança na estrutura.

“É com este sentimento de que ainda há caminho por traçar, e mantendo a humildade que me trouxe à casa que hoje represento, que apresento hoje a minha (re)candidatura”, afirma Tomás Silva.

O candidato defende que a experiência adquirida ao longo do último ano lhe permitiu conhecer melhor o funcionamento da associação e identificar áreas que precisam de ser repensadas. Nesse sentido, considera que o próximo mandato deverá ser marcado por uma reflexão interna sobre a organização da AAUAlg, de forma a criar condições para que a estrutura possa continuar a desenvolver o seu trabalho.

“Num período marcado pela evolução e pelas mudanças no Ensino Superior, é exigido que a Associação Académica tenha uma postura forte perante aquilo que acredita ser o melhor para os nossos estudantes”, defende o candidato, que considera necessário reforçar a intervenção da associação na defesa dos direitos dos estudantes.

Tomás Silva sublinha ainda a importância de a AAUAlg voltar a assumir plenamente a sua missão de unir os estudantes e dar voz às suas preocupações, defendendo uma estrutura com confiança no trabalho que desenvolve e ambição para alcançar novos objetivos.

“Acreditar na essência, ser Académica” é o slogan da recandidatura do estudante e segundo o mesmo vai ter na sua base três pilares: “O primeiro, a restruturação interna da AAUAlg, algo necessário para aquilo que é o futuro da Académica. O segundo pilar passa pelo posicionamento a nível nacional da AAUAlg nas discussões acerca do ensino superior. O terceiro, é a recuperação da daquela que é a essência da AAUAlg: a representação interna e externa dos estudantes. Este último pilar está muito ligado ao segundo, e por sua vez, àquilo que é, e deve ser, a missão da Académica, dar vós aos estudantes.”

O fim da entrega das listas candidatas aos órgãos sociais está marcada para esta sexta-feira, dia 23 de outubro, com a afixação das listas admitidas a sufrágio prevista para dia 25 de outubro, enquanto o início da campanha eleitoral arranca na próxima segunda-feira, dia 26 de outubro até 3 de novembro.

Os alunos irão às urnas dia 5 de novembro e os resultados serão publicados no dia seguinte, a 6 de novembro.

Até ao momento, apenas foi anunciada a recandidatura de Tomás Silva, atual presidente da direção-geral da AAUAlg, aos órgãos sociais da AAUAlg.