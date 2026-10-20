A Câmara Municipal de Loulé associou-se à organização e dinamização da iniciativa “Todos Juntos, Somos Segurança e Saúde”, que decorreu entre os dias 13 e 15 de outubro, no MAR Shopping Algarve. Para assinalar o Dia Internacional para a Redução do Risco de Catástrofes, este ano subordinado ao tema “A resiliência começa em casa”, o Município mobilizou para este espaço comercial uma presença institucional e operacional, com o objetivo de capacitar a população e promover uma verdadeira cultura de prevenção e autoproteção.

Ao longo dos três dias, através do Serviço Municipal de Proteção Civil e dos Bombeiros Municipais de Loulé, a Autarquia assegurou parte da programação técnica e pedagógica do evento, através de um conjunto de ações destinadas a sensibilizar a comunidade para a importância da segurança, da prevenção e da proteção de pessoas, animais e bens. A Proteção Civil esteve focada nas camadas mais jovens e no público geral, dinamizando o jogo didático “SOS Loulé”, exposições de kits de emergência para pessoas e animais e workshops dedicados à preparação de mochilas de emergência familiar e primeiros socorros para animais de companhia. Por sua vez, as equipas dos Bombeiros Municipais promoveram sessões informativas sobre os riscos domésticos, partilhando conhecimentos essenciais para prevenir acidentes, associados por exemplo à chegada da estação fria, como a utilização segura de lareiras, aquecedores e iluminações de Natal, mas também primeiros-socorros a animais.

O grande destaque do programa aconteceu no dia 14 de outubro, com a realização de um simulacro de grande escala aberto ao público. O exercício testou a resposta operacional a um incêndio simulado na área dos tecidos da loja IKEA – que obrigou à evacuação coordenada de todo o complexo – e a um incêndio num veículo no exterior, resolvido com a articulação imediata entre as equipas do centro comercial, os Bombeiros de Loulé, a Proteção Civil e a GNR.

Presente no local para acompanhar as operações, Telmo Pinto, autarca de Loulé, sublinhou o impacto invisível mas vital destas ações. “Vir aqui presenciar o que foi feito, com os recursos da Câmara, da GNR, e de todos os presentes, foi muito importante. Isto é um trabalho fundamental, que não se vê como as obras, mas que salva vidas”, destacou o autarca, reforçando que a proteção civil e a segurança são responsabilidades partilhadas por toda a comunidade. “Parabéns ao Mar Shopping pela iniciativa e pela preocupação com a segurança das pessoas”, afirmou ainda.

Esta foi a primeira vez que o evento, já consolidado no norte do país (MAR Shopping de Matosinhos), se realizou de forma conjunta com a região algarvia. Ana Antunes, diretora do MAR Shopping Algarve, expressou o orgulho do centro comercial em assumir este papel ativo junto da população local. “É um evento que está muito lincado com a cultura de segurança assumida pelo Grupo INGKA, mas também com a importância em fazer passar estas informações para a comunidade local. Saber fazer, saber agir neste tipo de situações de emergência pode fazer a diferença e pode, inclusive, salvar vidas”, afirmou a responsável, estendendo o agradecimento aos lojistas e às equipas internas de operações que diariamente asseguram, em segurança, o funcionamento do edifício.

Nestes três dias, a vertente operacional do Município esteve também em evidência com uma exposição permanente de meios técnicos avançados no parque de estacionamento exterior. Os visitantes puderam conhecer de perto os recursos com que a Autarquia protege o concelho, incluindo viaturas de emergência pré-hospitalar e de combate a incêndios dos Bombeiros, bem como a Unidade Móvel, a viatura dos Sapadores e o inovador Robot Florestal com o respetivo reboque, pertencentes à Proteção Civil Municipal, além dos veículos da GNR.

fotos: CM Loulé