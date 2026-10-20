No primeiro mês de funcionamento, 7668 pessoas procuraram os serviços da nova Loja do Cidadão de Olhão, localizada no Ria Shopping.

Ricardo Veia Calé, presidente da Câmara Municipal de Olhão, destaca que “os números não mentem e comprovam a importância de termos estes serviços mais próximos dos olhanenses”.

“Num mês, conseguimos dar resposta a milhares de pessoas. Agora, os olhanenses podem tratar destes assuntos num único espaço com todas as condições”, destaca o autarca. Esta era uma resposta há muito aguardada pela população, uma obra que custou 1,9 milhões de euros e que foi financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Na nova Loja do Cidadão, inaugurada a 16 de setembro, estão disponíveis serviços da Autoridade Tributária e Aduaneira, Segurança Social, Instituto dos Registos e do Notariado e do Espaço Cidadão do Município de Olhão.

O Balcão Único concentra a generalidade dos serviços ligados à cidadania e os serviços do Espaço Cidadão, ficando de fora, nesta fase, os serviços de Urbanismo, Espaço Público e Publicidade, cuja tramitação continua a ser assegurada nas instalações do Município, por razões de facilidade e agilidade dos procedimentos.

A nova Loja do Cidadão assegura ainda os registos de cidadão europeu, anteriormente realizados noutros locais. A Loja do Cidadão de Olhão é a 82.ª loja do género a abrir no país.