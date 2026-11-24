O Município de Faro aprovou esta segunda-feira, dia 23 de novembro, em Reunião de Câmara, o modelo de concessão do Complexo Desportivo das Piscinas Municipais de Faro.

O modelo atribui ao concessionário a oportunidade de disponibilizar um complexo desportivo integrado, com condições adequadas de segurança, qualidade e conforto, de acordo com o modelo de exploração e solução técnica que melhor responda às valências obrigatórias, desde que garantindo o interesse público da operação, nomeadamente a disponibilização gratuita para clubes, escolas, instituições e programas municipais, além de condições sociais e preferenciais para munícipes.

De acordo com o modelo de concessão, o caderno de encargos permite a manutenção, adaptação, reabilitação, ampliação ou construção de novas instalações, ficando o financiamento, conceção e exploração a cargo do concessionário. O investimento global estimado é de 16 milhões de euros, a realizar e financiar pelo concessionário. O prazo proposto para a concessão é de 40 anos e a contrapartida mínima é de 250 mil euros.

As valências mínimas a intervir são a piscina coberta de 25 metros, o tanque coberto complementar, bem como a piscina descoberta de 50 metros, espaços de exercício física, balneários e demais áreas de apoio, acessibilidades e estacionamento.

Já as utilizações gratuitas mínimas previstas no modelo são 4 pistas de 25 metros, de segunda a sexta-feira, das 06h00 às 08h00, por clubes e associações indicados pelo Município; 1 pista de 25 metros, de segunda a sexta, das 09h00 às 12h00, para projetos municipais e instituições apoiadas; 2 piscinas de 25 metros, duas vezes por semana, das 14h30 às 16h30, para desporto escolar; meio tanque de aprendizagem, de segunda a sexta, das 14h00 às 16h00, para instituições apoiadas pelo Município, e 2 pistas e depois 4 pistas de 25 metros, de segunda a sexta das 17h30 às 20h45, e das 20h45 às 21h45 respetivamente, para clubes e associações indicadas pelo Município.

Note-se que a concessão será igualmente alvo de acompanhamento por parte do Município, através de relatórios anuais e fiscalização municipal, podendo estar sujeita a sanções ou resgate por interesse público.

Recorde-se ainda que o Complexo Desportivo das Piscinas Municipais está encerrado desde agosto de 2025 devido a falta de condições de segurança para o efeito.

Após aprovação em Reunião de Câmara, a proposta de concessão segue para autorização à Assembleia Municipal.