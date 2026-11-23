Este documento reflete recente resolução do contrato de empréstimo de 16.420.000 euros. Autarquia já tem autorização prévia para contratação de financiamento de até 13.966.730 euros para financiar várias empreitadas.

O Município de Faro aprovou esta segunda-feira, dia 23, em Reunião de Câmara, o Orçamento Previsional para 2027 no valor de cerca de 72 milhões de euros (72.042.904 euros).

Este documento, que permite acomodar todas as despesas assumidas em 2026 que transitam para o ano de 2027 e seguintes, bem como as despesas estritamente necessárias ao funcionamento da Autarquia, apresenta um valor cerca de 11,5 milhões de euros inferior ao Orçamento inicial do ano transato (83.546.360 euros), por via da recente resolução do contrato de empréstimo bancário de 16.420.000 euros, que se encontrava refletido no documento inicial de 2026.

Da mesma forma, já foi aprovada pelos órgãos do Município a autorização prévia para o empréstimo bancário até ao montante de 13.966.730 euros, que se encontra em fase de consulta à banca, para financiar as empreitadas da Rotunda das Pontes de Marchil (3.056.616 euros), a Ecovia do litoral na ligação Faro – Olhão (3.947.908 euros), a requalificação urbanística do Bairro Ribeirinho, com adjudicação estimada em 5.176.300 euros, requalificação do Largo Dr. Francisco Sá Carneiro (768.306 euros) e ampliação do campo de futebol da Penha, orçamentada em 1.017.600 euros, que se encontram inscritas no Plano Plurianual de Investimento.

Num contexto de grande instabilidade na economia e de potencial crescimento da taxa de inflação, a habitação surge como um enorme desafio para a comunidade – e, também por isso, uma prioridade central deste executivo municipal -, bem como a construção de escolas, equipamentos, restruturação de espaços verdes ou o apoio social.

Nesse sentido, no Orçamento de 2027 consta a intenção de construção de habitação a custos controlados para venda, com um encargo previsto de 70.000.000 euros, valor que consta das Grandes Opções do Plano, estando o Município a efetuar as devidas diligências com vista a encontrar a melhor solução de financiamento que permita desencadear o processo de construção ainda no decorrer do próximo ano.

A dotação estimada contempla receitas na ordem dos 72 milhões de euros e despesas de igual montante, assegurando o equilíbrio orçamento mas não deixando margem, nesta fase, que permita ir além do que está assumido, inviabilizando novos projetos e investimento para o concelho através de meios próprios, situação que poderá ser revista com a incorporação do saldo de gerência de 2026.

Ao nível da despesa, 2027 acarretará novos desafios para a Autarquia, aguardando-se a aprovação de candidaturas que possam desencadear investimentos essenciais, bem como a concretização do empréstimo para as empreitadas e para colmatar a situação da habitação no concelho.