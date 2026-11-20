A Orquestra do Algarve apresenta, a 27 de novembro, no Teatro António Pinheiro, em Tavira, o concerto “Música sem Fronteiras”, com direção de Tiago Moreira da Silva e Todd Sheldrick como solista de trompa. O programa reúne obras de Voříšek, Richard Strauss e Mozart.

O concerto, marcado para as 21h30, propõe uma viagem pela transição entre o Classicismo e o Romantismo, explorando a influência da linguagem musical de Mozart nas gerações seguintes.

A obra central da noite é o Concerto para Trompa n.º 1, de Richard Strauss, composto em 1883, quando o músico tinha apenas 18 anos. A peça será interpretada por Todd Sheldrick, num concerto que revisita também a relação do compositor com o pai, Franz Strauss, um dos mais conceituados trompistas da época e admirador da música de Mozart.

O programa começa com a Sinfonia em Ré Maior, Op. 23, do compositor boémio Jan Voříšek, nascido em 1791, ano da morte de Mozart, e termina com a Sinfonia n.º 38 em Ré Maior, conhecida como “Praga”, de Wolfgang Amadeus Mozart.

Sob a direção de Tiago Moreira da Silva, a Orquestra do Algarve propõe um programa que cruza diferentes épocas e estilos musicais, evidenciando a evolução da linguagem clássica e os caminhos que conduziram ao Romantismo.

O espetáculo realiza-se a 27 de novembro, às 21h30, no Teatro António Pinheiro, em Tavira. Os bilhetes custam 10 euros e estão disponíveis online. A sessão tem intervalo de 15 minutos.