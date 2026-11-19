David Carreira é o grande cabeça de cartaz da passagem de ano para 2027 em Olhão.

O Jardim Pescador Olhanense volta a ser o palco das celebrações de passagem de ano em Olhão, com três dias de música e entretenimento, entre 30 de dezembro e 1 de janeiro, para assinalar a chegada de 2027.

A programação tem início a 30 de dezembro, com a atuação de Gonçalo Mendes, pelas 22:30. Na noite de 31 de dezembro, David Carreira sobe ao palco à mesma hora, para marcar a despedida de 2026. Às 00:00, o tradicional fogo de artifício iluminará o céu de Olhão, dando as boas-vindas ao novo ano. Dez minutos depois, a música regressa com a atuação de Apolo Rey.

As celebrações terminam a 1 de janeiro, com Fábio Lagarto, que atua pelas 22:30, encerrando o programa de passagem de ano junto à Ria Formosa. A entrada é livre.