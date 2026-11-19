A 6.ª edição do Festival Contrapeso decorre de 27 a 29 de novembro, com propostas de teatro visual, jazz contemporâneo, circo e música. Sob o mote “Less is More”, o festival assinala o fim de um ciclo e abre caminho a uma nova etapa.

O Festival Contrapeso regressa ao Algarve entre 27 e 29 de novembro, com quatro espetáculos que cruzam diferentes linguagens artísticas e reúnem criadores de referência internacional. Organizada pela Mákina de Cena, a iniciativa estende-se este ano a Lagoa, juntando-se a Faro e Loulé.

Depois de uma edição de sete dias, em 2025, o festival concentra agora a programação em três dias, apostando em espetáculos de grande dimensão artística, sob a direção de Marco Martins e Carolina Santos.

A abertura acontece a 27 de novembro, no Teatro das Figuras, em Faro, com “Moby Dick”, da companhia franco-norueguesa Plexus Polaire, dirigida por Yngvild Aspeli. A adaptação do clássico de Herman Melville combina teatro físico, marionetas, vídeo e uma baleia em tamanho real, numa produção que tem percorrido palcos e festivais internacionais.

No dia 28, o Cineteatro Louletano recebe “Jokers”, projeto liderado pelo acordeonista francês Vincent Peirani, acompanhado por Federico Casagrande, na guitarra, e Ziv Ravitz, na bateria. O trio cruza jazz contemporâneo e rock alternativo, reinventando repertórios e explorando novas sonoridades.

O último dia, 29 de novembro, é dedicado às famílias, com duas propostas. Na mákina.b, em Loulé, a companhia Baal17 apresenta “Uni-verso”, inspirado na tradição japonesa Tanabata, que celebra os desejos e os laços entre as pessoas.

Já no Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, os franceses Les Frères Colle apresentam “Drum Brothers”, um espetáculo que combina percussão, malabarismo, acrobacia e humor, numa experiência visual e musical para todas as idades.

A edição de 2026 marca também um momento de transição para o festival, que, após seis edições, se prepara para encerrar um ciclo e refletir sobre novos formatos e possibilidades futuras.

Criado para complementar a oferta cultural municipal e regional, o Contrapeso tem procurado trazer ao Algarve propostas artísticas independentes, contemporâneas e transdisciplinares, promovendo o encontro entre diferentes linguagens, artistas e públicos. A organização pretende continuar a afirmar a região como espaço de criação, circulação e descoberta artística.