A Rede AZul – Rede de Teatros do Algarve está a receber propostas de estruturas artísticas da região para uma nova edição da Bolsa de Espetáculos, uma iniciativa que pretende promover a circulação de produções de artes performativas pelos equipamentos culturais algarvios.

O objetivo é dar maior visibilidade ao trabalho de artistas e criadores da região, facilitar o acesso do público às suas produções e reforçar o tecido artístico local.

No âmbito desta iniciativa, cada equipamento cultural da Rede AZul compromete-se a programar, durante 2027, pelo menos um espetáculo selecionado da Bolsa. A programação deverá respeitar o princípio de não acolher produções de estruturas artísticas do mesmo concelho.

As propostas devem ser submetidas através de um formulário online, até 16 de dezembro, às 23h59.

A Rede AZul é uma estrutura informal de cooperação entre equipamentos culturais do Algarve e integra atualmente os 16 municípios da região. Entre os seus objetivos estão a criação, circulação e promoção da oferta cultural, em particular na área das artes performativas.