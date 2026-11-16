A Universidade do Algarve (UAlg) acaba de lançar a edição 2026/2027 da Equipa UAlg, uma iniciativa que aproxima o ensino superior dos ensinos básico e secundário. Esta edição traz uma nova imagem e um catálogo renovado, com 81 palestras e atividades gratuitas, distribuídas por 16 áreas, dirigidas a alunos e professores.

Realizadas maioritariamente por docentes e investigadores da UAlg, as sessões podem ser integradas nos programas das disciplinas e nas atividades das escolas, com temas adaptados à faixa etária e ao nível de cada turma. Decorrem preferencialmente nas escolas ou na Universidade, mantendo-se a possibilidade de realização online.

O catálogo inclui temas atuais como, por exemplo, a inteligência artificial aplicada à saúde, ao ensino e à matemática, a cibersegurança, a sustentabilidade, a literacia financeira, entre outros.

As sessões de esclarecimento sobre a oferta formativa, ingresso no ensino superior, propinas, alojamento, bolsas e mobilidade, continuam a fazer parte da oferta da Equipa UAlg e estão disponíveis a partir de janeiro de 2027.

A categoria UAlg Kids, que teve início no ano letivo passado e é dirigida a alunos do pré-escolar e do 1.º e 2.º ciclo, continua presente no catálogo, contemplando agora mais palestras de diferentes áreas.

No ano letivo anterior, realizaram-se mais de 100 palestras, 15 das quais online, que envolveram cerca de 6 mil alunos e professores.

As escolas interessadas em solicitar uma palestra da Equipa UAlg podem consultar os temas e submeter o pedido aqui.