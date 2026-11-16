A Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT) da Universidade do Algarve recebe, no próximo dia 26 de novembro, o evento académico Behind the Spotlight: Unpacking a Festival, dedicado aos desafios e aos bastidores da organização de festivais de música.

A iniciativa é organizada por estudantes das licenciaturas de Turismo, Marketing e Gestão Hoteleira, no âmbito da unidade curricular de Organização de Eventos e Congressos, e decorre entre as 14h00 e as 19h00.

O programa começa com uma sessão de abertura, no Auditório Ludgero Sequeira, seguindo-se, às 15h15, uma conversa sobre os bastidores de alguns dos principais eventos da região, com representantes da Semana Académica, do Festival F, do Festival MED e da Câmara Municipal de Tavira.

Às 17h00, o Festival Lab reúne três apresentações dedicadas a diferentes áreas da organização de festivais: a cobertura mediática, com Tiago Griff, da RUA FM; a gestão de stocks, com Pedro Barros, da White Coffee; e a gestão de resíduos, com Nélia Figueiredo, da FAGAR.

O evento inclui ainda uma área de exposição dedicada aos festivais, disponível ao longo da tarde, e termina com um momento de convívio, que conta com a atuação de Nelmo Júnior e do DJ TECNICK.

A participação é aberta aos interessados, mediante inscrição através do código QR disponível no cartaz do evento, em baixo.