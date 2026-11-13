A nona edição do Walk&Art Fest reuniu quase mil participantes em Barão de São João, no concelho de Lagos, entre 6 e 8 de novembro. Durante três dias, a aldeia acolheu caminhadas, oficinas artísticas, leituras de poesia, cinema documental, atividades de bem-estar e para famílias, e a já habitual instalação artística nas ruas.

Muitos dos participantes são fiéis ao festival, regressando todos os anos para descobrir a riqueza natural da região, conhecer a tradição artística da comunidade local e experimentar novas atividades criativas. Apesar das previsões, a chuva só chegou na tarde de domingo, permitindo que as 110 atividades programadas decorressem quase sem alterações.

O programa incluiu propostas para todas as idades e interesses: passeios temáticos dedicados à flora, fauna, geologia e arqueologia; caminhadas e passeios de BTT; oficinas de desenho ao ar livre, construção de ferramentas em cana, produção de incensos naturais e stencil, entre outras. Houve ainda atividades de bem-estar, como meditação e tai chi.

A música também marcou presença, com um concerto intimista do duo Miranda & Pereira, no Centro Cultural de Barão de São João, e a atuação da Orquestra Juvenil de Guitarras do Algarve, que encheu a sala do edifício A Paragem.

O festival voltou a destacar-se pela sua diversidade cultural: este ano, reuniu na aldeia participantes de 27 nacionalidades e de cinco continentes.

Um festival feito com a comunidade local

O envolvimento da comunidade voltou a ser uma das apostas do festival. A artista Eva Herre orientou uma oficina de pintura com os utentes do Lar São João Batista, em Barão de São João, enquanto os alunos da Escola Secundária Júlio Dantas participaram numa caminhada de educação ambiental, ao longo da qual identificaram dezenas das espécies que fazem a diversidade natural de Barão de São João.

Depois do fogo, como recuperar uma mata?

No primeiro dia do festival, a equipa do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) orientou uma visita a algumas áreas do Perímetro Florestal de Barão de São João atingidas pelo incêndio de setembro de 2025. Durante a caminhada, os participantes ficaram a conhecer as medidas previstas para recuperar e restaurar as zonas ardidas. O percurso incluiu ainda atividades práticas, como a sementeira de bolotas, a instalação de caixas-ninho e a identificação de espécies autóctones e de plantas invasoras.

Paz & Amor: uma mensagem que vem de longe para os nossos tempos

A instalação artística desta edição teve como tema «Paz & Amor». Ao todo, 15 obras, criadas por 14 artistas locais, foram distribuídas por vários espaços da aldeia. Num contexto marcado pelos conflitos dos últimos anos, a iniciativa procurou transmitir uma mensagem de paz e lembrar que a construção de um mundo melhor começa na forma como nos relacionamos uns com os outros e com a natureza.

A crise da habitação foi também tema de uma instalação paralela. Uma tenda, evocando as recentes acampadas, e vários cartazes deram visibilidade às atuais reivindicações sociais.

Mulheres com garra: o documentário que conquistou o festival

Um dos momentos altos do festival foi a exibição dos quatro episódios do minidocumentário «Mulheres com Garra», de Vera Abreu, produzido para a RTP2. A série acompanha quatro mulheres algarvias com percursos ligados à agricultura, à arte, à história e à ecologia: Manuela Caneco (uma das artistas participantes no festival), Rosa Palma, Maria João Raminhos Duarte e Teresa Patrício.

A projeção decorreu com a sala cheia e foi seguida de uma conversa muito participada entre o público, a realizadora e as protagonistas, que estiveram presentes nas sessões. Um momento que mostrou como o festival é também um espaço de encontro, partilha e valorização da cultura e da identidade regional.

O Barão de São João – Walk&Art Fest regressa de 5 a 7 de novembro de 2027, para uma edição especial: a décima da história do festival.