O Município de Faro vai implementar um conjunto de medidas preventivas esta quarta-feira, 11 de novembro, devido ao agravamento das condições meteorológicas associado à depressão Charles. Entre as medidas previstas estão condicionamentos de circulação e estacionamento, encerramento de equipamentos municipais e a preparação de um espaço de acolhimento para a população.

O município identificou 17 zonas com risco de inundação, onde serão reforçadas as ações de prevenção e monitorização. A Proteção Civil Municipal está a realizar ações de sensibilização porta a porta, com recomendações de autoproteção, e equipas de reconhecimento e acompanhamento no terreno. A FAGAR também terá equipas no terreno.

Os serviços e equipamentos municipais estarão encerrados, com exceção dos serviços considerados essenciais: Proteção Civil Municipal, Polícia Municipal, Bombeiros Sapadores, CROAF e FAGAR.

No âmbito dos condicionamentos à circulação automóvel e ao estacionamento, estão previstas restrições nas zonas periféricas ao Palácio Belmarço, no Largo de São Francisco, na zona da Galvana, incluindo a Rua da Nora e a passagem da ribeira na EM 519, e em São Luís, onde a interdição será total.

Haverá também condicionamentos na Rua Casa do Benfica, na Rua Eng.º Adelino Amaro da Costa, nas traseiras do Departamento de Infraestruturas e Urbanismo do município, na Avenida Infante D. Henrique, no Passeio Ribeirinho, onde a estrada será encerrada, e no acesso ao Montenegro pela zona do Hotel ibis.

A Praia de Faro ficará interditada e serão igualmente encerrados o Jardim da Alameda João de Deus, os cemitérios municipais e o Parque de Campismo.

Como medida de apoio à população, o Município de Faro tem preparado o Pavilhão da Penha para eventual acolhimento, caso as condições o justifiquem.

Face à previsão meteorológica, a autarquia recomenda que sejam evitadas deslocações desnecessárias, bem como a circulação ou o estacionamento em zonas inundáveis e junto de árvores de grande porte. A população deve ainda evitar atravessar zonas alagadas, a pé ou de automóvel, manter-se afastada de linhas de água, ribeiras e zonas costeiras e respeitar a sinalização e os condicionamentos implementados.

Em caso de emergência, deve ser contactado o 112 ou a Central Municipal de Operações de Socorro de Faro, através do número 289 888 000.