A Universidade do Algarve (UAlg) vai encerrar todas as suas instalações esta quarta-feira, 11 de novembro, devido ao agravamento das condições meteorológicas previsto para o país. A decisão implica a suspensão das atividades presenciais, com exceção dos serviços essenciais.

De acordo com um comunicado da Reitoria, as aulas deverão decorrer em regime remoto sempre que possível, mediante articulação entre docentes e estudantes. As atividades que exijam presença física, nomeadamente aulas laboratoriais e práticas, terão de ser reagendadas.

Os trabalhadores da Universidade deverão também exercer funções em regime de teletrabalho, sempre que a natureza das atividades o permita e de acordo com as orientações das respetivas chefias.

O encerramento abrange igualmente todas as cantinas e bares da instituição. Nas residências universitárias, o funcionamento será assegurado pelos Serviços de Ação Social, sendo recomendado aos estudantes que permaneçam no interior das instalações e garantam antecipadamente os mantimentos e bens essenciais.

A decisão surge na sequência das previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que apontam para precipitação severa, forte agitação marítima e rajadas de vento que poderão atingir os 120 a 140 quilómetros por hora, devido à conjugação dos efeitos das depressões Bruna e Charles.

As medidas estarão em vigor durante todo o dia 11 de novembro, entre as 00h00 e as 23h59.

A Universidade do Algarve apela à comunidade académica para que evite deslocações desnecessárias e siga as recomendações da Proteção Civil e do IPMA. A Reitoria continuará a acompanhar a evolução da situação e divulgará eventuais atualizações através dos canais institucionais.