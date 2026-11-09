O Programa para uma Sociedade Longeva (PSL), cuja implementação regional foi liderada pela Universidade do Algarve (UAlg), foi distinguido como vencedor na categoria «Portugal + Cooperação Territorial Europeia» dos Prémios dos Fundos Europeus 2026.

A distinção reconhece o trabalho desenvolvido através desta iniciativa transfronteiriça, que colocou a longevidade no centro das estratégias de desenvolvimento social, económico e institucional.

No âmbito desta competição, Marta Botelho, docente da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas (FMCB) da UAlg, investigadora do Algarve Biomedical Center (ABC) e do Centro de Investigação ABC-Ri, representou o PSL, através de uma apresentação que deu a conhecer o impacto da iniciativa e os resultados alcançados.

No Algarve, a Universidade articulou investigação aplicada, capacitação e intervenção comunitária.

O trabalho desenvolvido permitiu, além das atividades realizadas, deixar um legado de redes de colaboração, metodologias e competências que reforçam a capacidade dos territórios para responder aos desafios e às oportunidades associados a uma população cada vez mais longeva.

Cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do Programa Interreg V-A Espanha-Portugal (POCTEP 2014–2020), o PSL constituiu uma plataforma de transformação territorial que articulou ciência, inovação, políticas públicas e participação cidadã.

A iniciativa foi desenvolvida por uma parceria transfronteiriça que integrou a Fundación General de la Universidad de Salamanca, a Fundación General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a Universidade do Algarve e a Direção-Geral da Saúde, promovendo a cooperação entre universidades, administrações públicas, serviços de saúde, municípios, empresas, organizações sociais e cidadãos.

Os Prémios dos Fundos Europeus têm como objetivo dar visibilidade a projetos apoiados pela União Europeia, evidenciando o seu contributo para o desenvolvimento social, económico e ambiental dos territórios.

A distinção atribuída ao Programa para uma Sociedade Longeva reconhece o impacto do trabalho realizado e evidencia o contributo da cooperação territorial europeia para a criação de soluções sustentáveis e transferíveis, capazes de preparar as sociedades para os desafios de uma população cada vez mais longeva.