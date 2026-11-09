Até sexta-feira, dia 13 de novembro, estão abertas as candidaturas à 4.ª edição do Orçamento Participativo da Universidade do Algarve (OP UAlg), uma iniciativa que desafia toda a comunidade académica a contribuir ativamente para a melhoria da Universidade.

A Universidade do Algarve convida estudantes, docentes, investigadores e trabalhadores não docentes a identificar necessidades, apresentar soluções e desenvolver projetos que contribuam para tornar os campi da Universidade do Algarve mais inovadores, inclusivos e sustentáveis, com um montante global de 90 000 euros disponível para investimento.

As propostas podem ser apresentadas individualmente ou por equipas constituídas por até seis elementos, nas seguintes categorias: Estudantes da UAlg, Funcionários (docentes ou não docentes) e investigadores da UAlg.

Cada participante poderá submeter mais do que uma proposta, desde que estas cumpram os requisitos definidos no regulamento. Para serem admitidas, as propostas terão de reunir o apoio de, pelo menos, 10 membros da comunidade académica. Antes de submeter uma candidatura, os proponentes deverão consultar atentamente os critérios de elegibilidade constantes no Regulamento do Orçamento Participativo, disponível na plataforma do projeto.

Participa, faz ouvir a tua voz e contribui para construir a UAlg que todos queremos.

Mais informações aqui!