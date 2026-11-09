A FEEL 2026 – Feira de Educação e Escolhas de Lagos realiza-se nos dias 11 e 12 de novembro, no Pavilhão Municipal de Lagos, este ano sob o tema ‘Vamos sair da bolha?’.

Organizada pela Câmara Municipal de Lagos, a iniciativa pretende aproximar os jovens das oportunidades educativas, formativas e profissionais disponíveis a nível regional, nacional e internacional, ajudando-os a tomar decisões mais informadas sobre o seu futuro.

Integrada no Plano Estratégico para a Juventude de Lagos, a feira foi concebida com e para os jovens, promovendo o contacto com diferentes percursos académicos e profissionais, o empreendedorismo e o desenvolvimento de competências para a vida ativa.

Durante os dois dias, entre as 10h00 e as 19h00, o Pavilhão Municipal vai receber instituições de ensino, entidades de formação e outras organizações, numa zona de expositores que será complementada por workshops, demonstrações práticas, atividades interativas e momentos culturais.

O programa inclui demonstrações das forças de segurança, atividades de showcooking e sessões dedicadas ao acesso ao ensino superior, bolsas de estudo, empreendedorismo e preparação para o mercado de trabalho. A edição deste ano conta ainda com um espaço dedicado à inclusão, com informação sobre oportunidades de formação e emprego para pessoas com deficiência e projetos de apoio à autonomia.

Dirigida especialmente a estudantes do 3º ciclo e do ensino secundário, a FEEL 2026 é também aberta a famílias, professores e público em geral.

A entrada é gratuita, mas a participação nos workshops exige inscrição prévia, que deve ser efetuada até 6 de novembro, através do formulário disponível no site da Câmara Municipal de Lagos.