26.ª edição da iniciativa do Município de Faro promoveu a prática desportiva, a inclusão e ocontacto com a natureza.

A Ria Formosa voltou a ser o palco do Faro Aventura, que, na sua 26.ª edição, reuniu 65 participantes, distribuídos por 12 equipas, numa jornada com mais de dez horas dedicadas ao desporto, à inclusão e ao convívio.

Promovido pelo Município de Faro, através do Centro Náutico da Praia de Faro, o evento contou com um programa que incluiu cinco modalidades desportivas, complementadas pelos desafios Mega SUP e Áqua Bike. A iniciativa envolveu participantes de diferentes idades e experiências, incluindo pessoas ligadas ao desporto adaptado ou com necessidades específicas, reforçando o seu caráter inclusivo.

Ao longo do dia, o Faro Aventura proporcionou momentos de competição saudável, experimentação de diferentes modalidades, entreajuda e partilha, contribuindo para a promoção de estilos de vida ativos e para a valorização da Ria Formosa enquanto espaço privilegiado para a prática desportiva e o contacto com a natureza.

A comunidade universitária marcou igualmente presença, através da participação de equipas e de alunos voluntários da área do Desporto, que apoiaram o desenvolvimento das atividades e contribuíram para a dinâmica do evento. A iniciativa contou também com a participação da reitora da Universidade do Algarve e de outros membros da equipa reitoral, que se associaram a esta jornada desportiva, nomeadamente através da experiência de bicicleta de água (Áqua Bike).

A realização desta edição contou com a colaboração da Junta de Freguesia do Montenegro, da Universidade do Algarve, da OPTIMAX, da Gliss Sensations, da ACUA e do Restaurante Elementos, bem como com o contributo dos voluntários, participantes, profissionais e restantes colaboradores envolvidos na organização.

O Município de Faro agradece a todos os parceiros e colaboradores o seu envolvimento, essencial para a concretização de mais uma edição do Faro Aventura e para a continuidade de uma iniciativa que alia desporto, inclusão e valorização do património natural do concelho.