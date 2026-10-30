A Fuseta vai ser palco da primeira edição do Festival Blues na Ria, nos dias 7 e 8 de novembro.

Esta iniciativa, promovida pela Associação Cultural Fusetense, com curadoria da Blues a Sul – Associação de Blues do Algarve e apoio do Município de Olhão, promete dois dias dedicados ao Blues, reunindo artistas nacionais e internacionais, concertos, oficinas musicais e momentos de convívio, numa programação que procura aproximar a música da comunidade e proporcionar novas experiências culturais.

O Antigo Cinema Topázio será o palco principal desta primeira edição, que contará com atuações de F’rrade Xok Blues Band, El Pavoni & Roy Duke, Doug MacLeod e Blues Vilão.

Além dos concertos, o festival inclui uma Oficina de Blues e Improvisação, uma Blues Jam no Bar O Farol e um almoço-convívio com música ao vivo, proporcionando momentos de partilha entre músicos e público.

A componente educativa também integra o programa, com a realização de uma sessão na Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes, em Olhão, no dia 30 de outubro, às 15:30. Subordinada ao tema “O Blues como raiz da música moderna”, esta sessão é dirigida aos jovens estudantes e acompanhada de uma jam session orientada.

Mais do que um evento musical, o Blues na Ria pretende estabelecer uma ligação entre a música, o território e a comunidade, tendo a Ria Formosa como elemento central da sua identidade.

A realização desta iniciativa em novembro contribui também para a dinamização cultural do concelho fora da época alta, diversificando a oferta de atividades, atraindo novos públicos e valorizando o trabalho desenvolvido pelo movimento associativo local.

Ao associar-se a esta primeira edição, o Município de Olhão reforça o seu compromisso com a promoção da cultura e com o apoio a iniciativas que valorizam o território, estimulam a participação da comunidade e contribuem para a vitalidade cultural do concelho.

O Blues na Ria nasce com a ambição de se tornar um evento regular no calendário cultural de Olhão, prevendo-se, em futuras edições, o alargamento da programação a outras freguesias.

Os concertos do dia 7 de novembro são gratuitos. No dia 8, os bilhetes custam 15 euros para o público em geral e 10 euros para associados da Associação Cultural Fusetense e da Blues a Sul. O almoço-convívio “Lunch & Blues” custa 20 euros. As reservas podem ser feitas através dos contactos 289 056 709 ou 934 759 022.