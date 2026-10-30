Mostras bibliográficas, encontros com autores, conversas sobre saúde, atividades para famílias e oficinas criativas integram a programação da Biblioteca Municipal de Faro António Ramos Rosa ao longo do mês de novembro.

A Biblioteca Municipal de Faro António Ramos Rosa preparou para novembro um programa diversificado, dirigido a diferentes públicos e que convida à leitura, à descoberta, à partilha de conhecimentos e à participação em atividades culturais e artísticas.

Ao longo de todo o mês, entre 1 e 30 de novembro, estará patente a mostra bibliográfica «Mentes artificiais, olá Futuro!» que propõe uma reflexão sobre a inteligência artificial e os desafios do futuro.

No âmbito do ciclo «Conversas com Saúde», realizam-se duas sessões. A primeira, a 3 de novembro, às 18h00, será dedicada ao tema «Mitos à Mesa, Verdades no Rótulo», com Denise Gomes. No dia 18, à mesma hora, Arlete Lourenço dinamiza a sessão «Terapia do Riso – Rir faz bem!».

Os «Encontros com Autores» trazem à Biblioteca diferentes perspetivas sobre a escrita e a criação literária. A 4 de novembro, às 16h30, Miguel D’Alte conduz a sessão «Da ideia ao livro: a construção de um romance», em parceria com o Centro de Formação de Professores Ria Formosa. No dia 10, às 18h00, Afonso Dias apresenta o livro «Romanceiro da Urgência». A 14 de novembro, às 15h00, será a vez de Vítor Alua apresentar «Centelhas e silhuetas», seguindo-se, a 25 de novembro, às 18h00, a apresentação de «Dançando com Cicatrizes», de João de Deus Dias Cavalaria.

A programação inclui também propostas para quem gosta de ler, jogar e criar. No dia 5 de novembro, às 17h30, o Clube de Leitura reúne-se em torno da obra «Contos de Petersburgo», de Nikolai Gogol. A 7 de novembro, às 16h00, João Silva dinamiza uma sessão dedicada aos jogos de tabuleiro modernos, aberta a todas as idades.

No dia 11 de novembro, às 18h00, as famílias são convidadas a celebrar o Dia Mundial do Origami, numa atividade que dá a conhecer a arte de dobrar papel e estimula a criatividade. Já a 12 de novembro, às 21h00, a Biblioteca recebe o espetáculo «Biblioteca Andante», uma criação da Andante Associação Artística que revisita os autores fundamentais e os poemas que acompanharam os 25 anos da associação. Com guião e direção de Cristina Paiva e Fernando Ladeira, e interpretação de Cristina Paiva, o espetáculo destina-se a adultos e jovens com mais de 12 anos.

As famílias voltam a estar em destaque a 20 de novembro, às 18h00, com a Hora do Conto «A Cadeira de Pau», integrada nas comemorações do Dia Nacional do Pijama. Associando-se à Missão Pijama e à celebração dos direitos da criança, a iniciativa recorda a importância de todas as crianças terem o direito de crescer numa família.

Ainda nesse dia, às 21h00, realiza-se mais uma sessão de «O Filme Francês do Mês», com a exibição de «Madame Hoffman», numa iniciativa organizada pela Biblioteca Municipal de Faro, pela Alliance Française de l’Algarve e pelo Cineclube de Faro.

A criatividade e a expressão artística são igualmente valorizadas através de duas oficinas abertas ao público em geral. A 21 de novembro, às 15h00, Catarina Cunha orienta um workshop de pintura em aguarela, proporcionando uma tarde de experimentação e descoberta das possibilidades desta técnica. No dia 28, às 15h00, Ana Vinhas e Sandra Soares dinamizam um workshop de macramé, no qual os participantes poderão criar uma lanterna de vidro decorada com esta técnica.

No dia 24 de novembro, entre as 15h00 e as 17h00, a iniciativa «Histórias e Talentos – a UATI na Biblioteca» dá palco às atividades culturais dinamizadas pelos utentes da Universidade da Terceira Idade, num momento de partilha aberto ao público.

A 26 de novembro, às 18h00, a Hora do Conto «Tu e Eu e Todos» convida as famílias a refletir sobre a diversidade, a empatia e a importância de cuidar uns dos outros.

O programa dirigido às famílias encerra a 28 de novembro, às 16h00, com mais uma sessão de «Sábados em Família», desta vez com a participação de Rita Guapo, que apresenta «Porque é que os Adultos são tão ceguetas». A atividade destina-se a pais e filhos dos 4 aos 10 anos.

Por fim, no dia 30 de novembro, entre as 16h30 e as 18h00, realiza-se uma sessão do Clube de Escrita Criativa, dirigida ao público em geral.

Com esta programação, a Biblioteca Municipal de Faro reforça o seu papel enquanto espaço de encontro, aprendizagem e participação cultural, promovendo o contacto com os livros, os autores e as diferentes formas de expressão artística.

A participação nas iniciativas é gratuita. Para informações e inscrições, os interessados podem contactar a Biblioteca através do endereço bibliotecas@cm-faro.pt.