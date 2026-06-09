Faro hasteia bandeiras azuis e reforça acessibilidade e sustentabilidade nas praias do concelho

O Município de Faro assinalou esta terça-feira, 9 de junho, o hastear oficial das Bandeiras Azuis nas praias de Faro, Ilha da Barreta (Ilha Deserta), Ilha do Farol e Ilha da Culatra, distinguindo, uma vez mais, a qualidade ambiental, a segurança e os serviços disponibilizados nestas zonas balneares do concelho.

Para além da Bandeira Azul, foram igualmente hasteadas as distinções Qualidade de Ouro e Praia Zero Poluição, reconhecimentos que reforçam o compromisso contínuo do Município de Faro com a preservação ambiental, a gestão sustentável do território e a promoção de um turismo responsável.

A acessibilidade voltou a merecer especial atenção nesta época balnear. Na Praia de Faro, junto ao Parque de Campismo, foi hasteada a bandeira “Praia Acessível”, que certifica as condições existentes para garantir o usufruto da praia por todas as pessoas, independentemente das suas capacidades físicas. Para além das habituais cadeiras anfíbias, das rampas e do tapete de acesso ao mar, foi instalada uma nova pérgula e um deck de apoio, proporcionando maior conforto e melhores condições de utilização aos visitantes com mobilidade reduzida ou outras limitações.

Ainda no âmbito da valorização dos espaços balneares, foram colocadas três poltronas produzidas com materiais reutilizados, integrando o código de conduta para a utilização responsável da praia, bem como um sistema de limpeza dos pés que permite remover a areia sem desperdício de água. Paralelamente, foram realizadas diversas intervenções de manutenção e melhoria das infraestruturas existentes, contribuindo para uma experiência mais confortável e agradável para residentes e visitantes.

A qualidade e segurança das praias continuam a ser uma prioridade para o Município. Durante toda a época balnear é assegurada a limpeza diária das instalações sanitárias, incluindo equipamentos adaptados para pessoas com mobilidade reduzida. São igualmente realizadas colheitas e análises regulares à qualidade da água e da areia, garantindo condições adequadas para uma utilização segura dos espaços balneares.

As praias do concelho dispõem ainda de vigilância permanente por nadadores-salvadores e de todos os equipamentos de segurança necessários para assegurar a proteção e o bem-estar dos banhistas.

No âmbito do Programa Bandeira Azul, o Município de Faro promove também um conjunto alargado de ações de educação ambiental dirigidas à comunidade escolar, aos utilizadores das praias e à população em geral. Estas iniciativas, desenvolvidas nas escolas, no Polo Ambiental e nos diversos espaços balneares do concelho, procuram sensibilizar para a importância da conservação dos recursos naturais e incentivar a participação ativa de todos na proteção do ambiente.

Com estas distinções e investimentos, o Município de Faro reafirma o seu compromisso com a qualidade ambiental, a inclusão, a segurança e a valorização sustentável do seu património natural, consolidando o concelho como um destino de excelência para residentes e visitantes.

Fotos: CM FARO