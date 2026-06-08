Louletano homenageado após subida à Liga 3

O Salão Nobre dos Paços do Concelho de Loulé acolheu a homenagem à equipa sénior de futebol do Louletano Desportos Clube pela promoção à Liga 3. O evento reuniu atletas, dirigentes e o executivo municipal numa celebração pautada pelo orgulho e por memórias históricas. A sessão abriu com o diretor geral Gilson Pagani a recordar os tempos áureos das décadas de 80 e 90, período em que o atual presidente da Câmara, Telmo Pinto, era seu companheiro de equipa ao lado de estrelas como o internacional brasileiro Mauricinho.

Focando-se na atualidade, Pagani sublinhou a enorme exigência do campeonato e elogiou o “fabuloso” treinador Miguel Valença por unir o grupo com raça e dignidade. O diretor destacou que a resiliência foi a chave do sucesso, afirmando que no Louletano ninguém desiste. Apontou ainda o percurso de vida e foco de Telmo Pinto, que se formou em Engenharia antes de entrar na política, como um exemplo a seguir pelos jovens atletas quando as oportunidades surgem.

Por sua vez, o presidente do clube, António do Adro, enalteceu as parcerias e o ecletismo da instituição, que move diariamente centenas de pessoas noutras modalidades. Contudo, o dirigente alertou para a falta de campos para a formação e para o aumento de despesas com as deslocações na Liga 3, apesar do encaixe televisivo no Canal 11. Em tom de brincadeira, avisou o autarca de que a autarquia terá de reforçar os apoios financeiros na nova temporada.

A encerrar a cerimónia, o edil Telmo Pinto elogiou os jogadores como os “grandes heróis” da subida e partilhou histórias do seu tempo de balneário e das disparidades salariais da época. O autarca assumiu as carências de infraestruturas apontadas pelo clube, mas fez questão de sublinhar o enorme impacto social da instituição, concluindo que o Louletano é altamente responsável pela formação cívica e humana de gerações de homens e mulheres no concelho.