Programa ‘RUA 80’ da RUA FM celebra 15 anos com tournée pelo Algarve

A Rua 80, programa de rádio de referência na música dos anos 80 no Algarve, celebra este ano o seu 15.º aniversário. Para assinalar a data, lança a Tournée Rua 80 – 15 Anos: 23 festas temáticas, animadas pelo DJ Nuno Silva, que saem dos estúdios da RUA FM para ocupar praças, jardins e espaços culturais entre 6 de junho, emAlte (Loulé), e 26 de setembro, na Cortelha (Loulé). A entrada é livre.

As festas passam pelos oito concelhos de Loulé, Portimão, Silves, Vila Real de Santo António, São Brás de Alportel, Vila do Bispo, Castro Marim e Olhão, com paragens em zonas turísticas emblemáticas, como Armação de Pêra, Monte Gordo e Quarteira, mas também no interior, reforçando o compromisso da marca com a coesão territorial.

Para Nuno Silva, Dj e criador do programa, «A “Festa da Rua 80″ é mais do que um evento musical; é um espaço de partilha de memórias afetivas. Quando ouvimos aquelas canções, todos temos uma história para contar. Queremos que o Algarve inteiro se sinta parte desta celebração.»

O programa ‘RUA 80” é transmitido na RUA FM, todas as quintas-feiras às 20h, em 102.7FM ou rua.pt