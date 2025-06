Faro: Teatro das Figuras celebra 20 anos com programa cultural vibrante e concerto exclusivo de Rufus Wainwright

O Teatro das Figuras celebra o seu 20º aniversário com um fim de semana repleto de eventos gratuitos (27 e 28 de junho), encerrando com um concerto histórico a 1 de julho, data de inauguração oficial da sala em 2005.

O pontapé de saída será dado na sexta‑feira, 27 de junho, com um espectáculo ao ar livre protagonizado pela banda portuense Ornatos Violeta. Com mais de três décadas de carreira, a banda traz a Faro a poesia de Manel Cruz e clássicos inesquecíveis para a rampa exterior do teatro. Logo a seguir, o DJ Nuno Silva assume o comando com um set repleto de êxitos dos anos 80. A entrada será gratuita, condicionada à lotação do espaço.

No sábado, 28 de junho, o teatro abre portas às 10h00 para um dia cultural diversificado, prolongando-se até ao entardecer. O programa abrange teatro infantil, novo circo, visitas encenadas aos bastidores, experiências de realidade virtual, oficinas e performances que envolvem o público. As atividades mais procuradas como as Visitas Encenadas, o atelier de máscaras, o teatro infantil e “O Centro do Mundo” exigem inscrição prévia via email.

O grande momento acontece na terça-feira, 1 de julho, precisamente duas décadas após a inauguração oficial do Teatro das Figuras. O palco do Grande Auditório recebe Rufus Wainwright com um concerto único em Portugal nesta tour.

Com uma voz impactante e presença em palco que combina intimismo, romantismo e humor subtil, Wainwright apresenta um espetáculo que promete emocionar. O cantor compõe, acrescenta à sua discografia 11 álbuns, duas óperas e um réquiem, e conta no seu currículo com colaborações com gigantes da música como Elton John, Joni Mitchell, David Byrne, Robbie Williams e Pet Shop Boys.

O preço do bilhete é 30 euros, vendendo-se online e na bilheteira do teatro (de terça a sábado, 13h–19h30, e no próprio dia até ao início do concerto).

Este conjunto de eventos ilustra bem o impacto do Teatro das Figuras no panorama cultural do Algarve, reunindo música, artes performativas, tecnologia e participação comunitária num só espírito festivo. Ao longo de vinte anos, este espaço consolidou-se como um ponto de viragem cultural no Sul do país e estas comemorações prometem reforçá-lo ainda mais como polo artístico integrador.