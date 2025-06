Festival MED quer ter 0% de beatas na zona histórica de Loulé

Decorre esta quarta-feira, 25 de junho, uma campanha de sensibilização para que o Festival MED’25 seja um evento 0% de beatas.

A partir das 9h30, à porta do Mercado Municipal de Loulé, arranca uma ação de limpeza promovida pela Rede Biataki e pela Associação Oceans Eight em toda a área da Zona Histórica, o recinto natural do Festival MED. A ideia é limpar todas as beatas que se encontram no chão para que, quando começar o MED, toda a área esteja totalmente livre destes resíduos.

Quem queira participar na atividade basta estar junto à Porta do Mercado Municipal de Loulé, não sendo necessária inscrição.

Já durante o evento, os festivaleiros irão receber eco-cinzeiros de bolso, produzidos em cana comum seca e rolha de cortiça reutilizada. Leve, prático e de produção artesanal, este eco-cinzeiro é também um símbolo de sustentabilidade ambiental pois representa os melhores parâmetros: produção local, artesanal e sustentável, produto natural e biodegradável, produto de economia circular. Os fumadores terão, assim, um sítio “á mão” para colocar as beatas em vez de as deitarem para o chão.

Ao longo de todo o recinto do Festival estarão também equipamentos upcycling para recolha/armazenamento seletiva de beatas de cigarro.

​Esta é mais uma iniciativa de carácter ambiental que a organização do Festival MED introduz com o objetivo de reduzir a pegada verde neste que é um evento que tem na sua essência a preocupação com o Planeta.