Faro volta a subir aos céus com a 4ª edição do Açoteia – Rooftop Festival

Nos dias 4 e 5 de julho de 2025, Faro transforma-se mais uma vez num palco a céu aberto com o regresso do Açoteia – Faro Rooftop Festival, um dos eventos culturais mais originais do país.

Durante dois dias, mais de 30 açoteias da cidade – normalmente inacessíveis ao público – serão palco de cerca de 200 atividades culturais, com destaque para a música, arte, ciência, gastronomia e reflexão urbana.

Com uma programação eclética e acessível, o festival traz à capital algarvia nomes como Goldcobra, Tio Jel, Carolina Torres, Marta Lima, Samuel Úria, entre muitos outros artistas que atuarão em cenários improváveis, com vistas deslumbrantes sobre a cidade e a Ria Formosa.

Além da música, o Açoteia 2025 aposta numa visão mais abrangente da cultura e cidadania, com performances de dança, exposições, peças de teatro, debates e visitas guiadas, tudo integrado numa lógica de redescoberta urbana e sustentabilidade.

Entre os espaços emblemáticos que integram o circuito deste ano estão o Mercado Municipal de Faro, a Fábrica da Cerveja, a Ermida de Santo António do Alto, e a Torre do Carmo, que acolherá sessões de observação astronómica noturna.

O festival mantém o seu caráter acessível, com bilhetes diários a 5 euros, sendo a entrada gratuita para crianças até aos 12 anos. Os ingressos podem ser adquiridos diretamente nas açoteias participantes.

Organizado pela Câmara Municipal de Faro em parceria com várias entidades culturais locais, o Açoteia tem vindo a afirmar-se como um evento-piloto a nível europeu na valorização de espaços urbanos alternativos e no estímulo à participação cívica.

“Mais do que um festival, o Açoteia é uma forma de ver Faro de outra perspetiva: mais alta, mais aberta e mais humana”, sublinha Rogério Bacalhau, presidente da Câmara de Faro.

Mais informações aqui.