Faro vai requalificar vários espaços de jogo e recreio do concelho

O Município de Faro adjudicou à Sociedade Industrial de Cucujães, SA o fornecimento e instalação de equipamentos para espaços de jogo e recreio, pelo valor de €33.333,00 (trinta e três mil trezentos e trinta e três euros), acrescido de IVA.

Os trabalhos de requalificação, que serão efetuados no Parque Infantil Praça da Paz (cidade de Faro), no Parque Infantil da Conceição de Faro (freguesia de Conceição de Faro), no Parque Infantil do Ancão (Praia de Faro, freguesia de Montenegro) e na Praça Baden Powell (freguesia de Montenegro), incluem a reparação e instalação de vedações, portões, pisos, baloiços e balanços.

Prevê-se um prazo de 90 dias para a entrega e montagens dos referidos equipamentos que vêm reforçar a melhoria significativa de espaços de jogo e recreio no concelho, com condições de utilização mais seguras.

O Município de Faro agradece a compreensão para eventuais incómodos no decorrer dos trabalhos. Paralelamente, e considerando os vários investimentos realizados recentemente nos espaços públicos do concelho (espaços de jogo e recreio, espaços verdes, entre outros) e a sua importância para a qualidade de vida dos cidadãos, a Câmara Municipal de Faro apela também à colaboração de todos na defesa e preservação dos mesmos.