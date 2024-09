O Município de Faro aprovou o lançamento de concurso público para execução da nova rotunda de Marchil

O Município de Faro aprovou, em Reunião de Câmara desta segunda-feira, dia 23 de setembro, o lançamento de concurso público para empreitada da execução da nova rotunda de Marchil, junto ao edifício da Associação de Comandos. Esta intervenção visa uma melhoria da fluidez nas vias de comunicação viária do concelho, em particular junto àquela que é a principal entrada da cidade de Faro, com a criação de uma ligação direta à zona urbana de Montenegro/ Gambelas e à 3.ª Circular.

O concurso público para esta empreitada terá um valor base de 1.797.575,85 euros, acrescido do respetivo valor de IVA, estando englobada no contrato de empréstimo de médio e longo prazo para realização de um conjunto de investimentos do Município que obteve visto do Tribunal de Contas a 8 de fevereiro de 2024.

A empreitada terá um prazo de 270 dias para a sua execução, ficando a consignação/ execução dos trabalhos condicionados à obtenção do visto do Tribunal de Contas.