Docente da UAlg foi nomeado Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres pelo Governo francês

Manuel Célio Conceição, docente da Universidade do Algarve, foi nomeado Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres pelo Governo da República Francesa. A cerimónia de entrega das respetivas insígnias decorreu, no passado dia 19 de setembro, na Embaixada de França, em Lisboa.

As insígnias foram entregues por Hélène Franaud-Delfromont, Embaixadora Extraordinária e Plenipotenciária da República Francesa junto da República Portuguesa.

Estiveram presentes, entre outros convidados, o Reitor da Universidade do Algarve, Paulo Águas, o Diretor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Luís Sérgio Vieira, o Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, e o Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, José Apolinário.

Esta distinção é atribuída, segundo o despacho, a personalidades que se distinguem pela sua atividade nos domínios da cultura e da comunicação e pela contribuição para a promoção das Artes e das Letras em França e no mundo.

A atividade de Manuel Célio Conceição, com grande projeção internacional na investigação, na formação e na transferência de conhecimento, centra-se na área das ciências da linguagem, em particular nos domínios da diversidade linguística e cultural, do multilinguismo e das políticas linguísticas e da comunicação de ciência (área em que coordena uma tarefa específica na Aliança da Universidade Europeia dos Mares SEA-EU).

Recorde-se que Manuel Célio Conceição já tinha sido distinguido com o grau inferior desta Ordem Honorífica (Chevalier), em 2013.