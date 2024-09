A Câmara Municipal de Loulé associou-se à iniciativa #JanelaBrancaPelaPaz

O Dia Internacional da Paz assinala-se este sábado, 21 de setembro, e a Câmara Municipal de Loulé associa-se à iniciativa global #JanelaBrancaPelaPaz. Nas varandas dos edifícios municipais, serão colocados panos brancos, para evocar a importância da Paz e mostrar solidariedade com quem vive em situação de guerra ou de conflito.

O Centro Regional de Informação das Nações Unidas para a Europa Ocidental (UNRIC) e a UNICEF Portugal unem-se nesta ação e em torno de uma mensagem “Educar para a paz é fundamental para construir sociedades justas, inclusivas e seguras, onde cada criança possa crescer e desenvolver-se plenamente.”

Este é um tema que se torna ainda mais premente na atualidade, marcada diariamente por conflitos sangrentos, injustiças e desigualdades crescentes e crises económicas e humanitárias que afetam milhares de pessoas em todo o mundo. “Educar para a paz é essencial para garantir que as gerações futuras possam viver num mundo mais justo e solidário”, refere a UNICEF Portugal.

Estas organizações unem-se nesta ação, e através dos porta-vozes do movimento em Portugal, nomeadamente figuras públicas como: Carlão, Catarina Furtado, João Baião ou Rita Blanco, desafiam todas as pessoas e entidades a desfraldarem, neste dia, um pano branco à sua janela para evocar a importância da Paz e mostrar solidariedade com quem vive neste momento em situação de guerra ou de conflito. Um gesto que pretende unir as pessoas em torno de um símbolo universal de esperança e de solidariedade: a bandeira branca.

Esta iniciativa constitui um apelo conjunto à cultura da Paz e, nesse sentido, a ideia é também criar uma corrente online de solidariedade, pelo que todos os participantes poderão partilhar uma fotografia ou vídeo da sua “Janela Branca Pela Paz”, identificando a conta do Instagram da @JanelaBrancaPelaPaz e o hashtag #JanelaBrancaPelaPaz.

A Câmara de Loulé apela à participação de todos e todas.