Faro: Entradas gratuitas nos museus e site novo no Dia Mundial do Turismo

O município de Faro prepara-se para assinalar o Dia Mundial do Turismo (27 de setembro) procurando consciencializar a comunidade local sobre a importância do turismo e o seu valor social, cultural, político e económico, sublinhando o vasto potencial deste setor como agente de mudança positiva.

Mantendo a tradição dos anos anteriores, residentes e visitantes, terão direito à entrada gratuita no Museu Municipal de Faro e no Museu Regional do Algarve durante todo o dia.

Tendo também o património cultural do município como grande pólo de atração, será possível participar na ação “Faro à Descoberta” que permitirá duas Visitas Orientadas (10h e 15h) ao Centro Histórico e Baixa da Cidade. As visitas serão em Português e Inglês e terão uma duração aproximada de 01h30 por visita. Sendo de participação gratuita, estas visitas carecem de inscrição obrigatória através do e-mail turismo@cm-faro.pt.

Consciente da importância do turismo para o nosso município, a Câmara Municipal de Faro aproveitará ainda a data para lançar oficialmente o seu novo site turístico: faro.pt, direcionado a residentes e visitantes, onde será possível encontrar toda a informação relevante em termos turísticos e que permitirá, a qualquer um, de forma simples e objetiva, conhecer a oferta turística existente no município assim como planear a sua visita desde o momento de partida em direção a Faro até ao seu regresso a casa.

O lançamento deste site, que resulta da atualização da informação recolhida junto dos agentes turísticos do município, combina um design moderno com funcionalidades diversas, integrados numa interface amiga dos utilizadores e com tecnologia web responsive que permite a sua correta visualização numa variedade de dispositivos que vão do computador, telemóveis, passando por tablets ou qualquer outro equipamento com acesso à internet.

Com mais este instrumento ao serviço do turismo no município a autarquia reforça a sua aposta com soluções inovadoras que promovem e sustentam o crescimento económico e produtividade que o Município de Faro tem vindo a consolidar, ano após ano, no sector turístico da região e do país.