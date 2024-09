O Município de Albufeira lança dois concursos para os jovens artistas locais

O Município de Albufeira, através do Gabinete da Juventude (GAJ), está a lançar dois concursos que prometem dar palco aos talentos dos jovens artistas locais.

O concurso “Jovens + Criadores” regressa para incentivar e apoiar a criação e divulgação de trabalhos em diversas áreas artísticas, como arte digital, escrita, fotografia, ilustração, pintura e audiovisual. Destina-se a jovens residentes no concelho, com idades entre os 12 e os 30 anos de idade, divididos em dois escalões etários: o 1.º escalão dos 12 aos 17 anos e o 2.º, dos 18 aos 30 anos. Cada participante pode concorrer em mais de uma área artística, até um máximo de três participações por concurso.

O Formulário de candidatura e o Regulamento encontram-se em https://www.cm-albufeira.pt/2a-edicao-do-concurso-jovens-criadores e os trabalhos deverão ser enviados para concursosgaj@cm-albufeira.pt, a partir do próximo dia 23 de setembro e até ao dia 25 de outubro. Todos os trabalhos deverão ser identificados com pseudónimo, ficando excluídos aqueles que vierem assinados em nome próprio ou com identificação na própria peça.

O tema do concurso é livre em todas as áreas, sendo que poderá haver lugar a distinção, em qualquer uma das áreas, sobre o tema “Cidade de Albufeira”.

O concurso contempla a atribuição de prémios monetários para cada um dos escalões etários: 1.º prémio do 1.º escalão etário – € 500; 1.º prémio do 2.º escalão etário – € 1000, estando, também, prevista a possibilidade de haver menções honrosas ou de mérito.

Paralelamente, o GAJ apresenta a 1.ª edição do concurso “Talentos de Albufeira”, direcionado a bandas de música que ainda não possuam contrato discográfico, e cujos integrantes tenham idades compreendidas entre os 12 e os 35 anos, e que pelo menos 50% dos membros resida no concelho.

As bandas devem apresentar duas músicas em registo digital como demo, conforme o Regulamento, disponível em https://www.cm-albufeira.pt/concurso-talentos-de-albufeira; as bandas selecionadas pelo júri terão a oportunidade de participar numa audição ao vivo.

As três melhores bandas vão ser premiadas com €1000, €500 e €250, mediante o lugar no pódio, sendo que a banda vencedora vai ainda atuar na Gala da Juventude de Albufeira, agendada para o dia 15 de novembro, onde serão, igualmente, entregues os prémios aos vencedores do concurso “Jovens + Criadores”.

Para mais informações contactar o GAJ – Gabinete da Juventude, através do email: gaj@cm-albufeira.pt ou dos telefones: 289 599 637| 961 624 528.