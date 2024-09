Loulé recebe campanha europeia para valorização das árvores

Centenas de árvores um pouco por toda a Europa recebem hoje uma TreeTag: uma etiqueta sustentável com informações sobre o seu valor. Loulé é um dos municípios que abraça este projeto.

A decorrer em mais de 200 locais por toda a Europa, esta campanha pretende chamar a atenção para a importância das árvores, especialmente as de grande porte. As etiquetas contêm informações sobre os serviços prestados por uma árvore específica, nomeadamente a quantidade de poluição atmosférica que a árvore capta, a quantidade de oxigénio que a árvore fornece ou a quantidade de água da chuva que a árvore retém. Quanto maior for a copa da árvore, maiores serão os serviços que a árvore presta.

Na cidade de Loulé estas árvores fazem parte dos seguintes arruamentos: Avenida José da Costa Mealha; Praça da República; Rua Francisca de Aragão; Rua de Nossa Senhor de Fátima; Rua Manuel Bexiga Peres; Rua Manuel da Luz Afonso; Rua Ilda Stichini; Avenida Joaquim Magalhães; Praceta Estanco Louro; Rua Garcia Domingues; Rua do Serradinho; Rua Homens do Andor; Travessa Amorim Benevides e Rua Marçal Aboim.

Refira-se que esta campanha envolve 9 organizações de toda a Europa e, em Portugal, está a ser implementada pelo Centro de Ecologia Aplicada “Prof. Baeta Neves”, do Instituto Superior de Agronomia. Com a campanha #EUTreeTag, pretende-se chamar a atenção do maior número de pessoas para o valor acrescentado das árvores.

Em Portugal, serão etiquetadas 100 árvores distribuídas pelos municípios de Lisboa, Almada, Cascais, Coimbra, Loulé, Vila Real, e Santa Maria da Feira, que aderiram à campanha.

“As árvores são essenciais para as aldeias e cidades”, afirma Mark Rotteveel, Embaixador Livable City da organização Pius Floris Boomverzorging. “Questões como as alterações climáticas e a saúde indicam-nos que precisamos de ter muito mais cuidado com as árvores que hoje existem. Muitas vezes passamos ao lado de árvores de grande porte sem pensar, simplesmente porque elas sempre ali estiveram. O significado das árvores para nós também não é realmente visível. Normalmente, só compreendemos o valor de uma árvore quando ela já desapareceu. Depois, de repente, fica mais quente na rua ou temos uma inundação devido a chuvas fortes. Ao colocarmos as etiquetas TreeTags, tornamos esses benefícios visíveis enquanto a árvore ainda existe. Afinal de contas, uma árvore presta-nos mais de 20 serviços!”, considera este responsável

Foram selecionadas para entrar na campanha deste ano 20 árvores, por terem um grande valor para a comunidade, hoje e no futuro.

“Queremos ver este tipo de árvores em muitos mais sítios, mas, por vezes, temos de fazer escolhas difíceis e aceitar as consequências. Menos luz para os painéis solares, menos espaço para os lugares de estacionamento… Nem sempre é possível termos tudo ao mesmo tempo. No entanto, não devemos subestimar o quanto as árvores significam para um ambiente de vida agradável e saudável. E é bom que continuemos a discutir este assunto nos nossos municípios”, salientam os organizadores.

Uma vez que esta é também uma campanha para todos os residentes, os interessados podem apoiar esta iniciativa e qualquer das árvores etiquetadas, fotografando-as com a TreeTag e publicando-as nas redes sociais com o hashtag #EUTreeTag. O objetivo é também levar as pessoas a pensar: “Mas eu também tenho árvores valiosas na minha rua!”

Podem registar a vossa árvore favorita para uma TreeTag em www.treetags.eu e a mesma poderá ser integrada em próximas campanhas.

O projeto #EUTreeTag é uma iniciativa de nove organizações líderes no domínio do estudo e promoção do arvoredo dos Países Baixos, Bélgica, Espanha, Portugal, Itália, Polónia, Alemanha, Suíça e Dinamarca.

As organizações têm uma missão comum: demonstrar o valor (acrescentado) das árvores e aumentar a sensibilização para a importância das árvores. Com software especial, incluindo o programa i-Tree, quantificam o valor financeiro e social que um exemplar ou um conjunto específico de árvores proporciona ao seu ambiente. Isto fornece dados únicos aos decisores políticos e responsáveis pelos espaços verdes para gerir ainda melhor os serviços prestados pelo arvoredo urbano.