Museu de Loulé associa-se às Jornadas Europeias do Património

No próximo fim de semana, dias 21 e 22 de setembro, o Município de Loulé associa-se ao programa das Jornadas Europeias do Património 2024, através de atividades promovidas pelo Museu Municipal de Loulé.

Daniel Vieira, emblemática figura ligada à cultura de Alte, apresenta dois concertos ‘Não mexer nos músicos’, na Ermida da Nossa Senhora da Conceição, em Loulé, no sábado, 21, pelas 16h00, e na Igreja de Nossa Senhora da Assunção, no domingo, 22, pelas 18h00.

Acompanhado na viola da gamba por quatro músicos de diversos contextos e nacionalidades, explora as suas liberdades artísticas na música de tradição oral. São cantares maturados durante várias décadas, oriundos de um tempo em que as mondas e as ceifas eram local de partilha, que são interpretados por Daniel Vieira com recurso à memória e aos registos da época em que contribuiu para grupos como Almanaque, Dar de Vaia, Erva Doce, Grupo Folclórico de Alte e Os Velhos da Torre.

Os dois concertos são fruto de uma residência de onze dias que se propôs a desencadear novos diálogos musicais que mantenham viva a chama da oralidade.

Também no domingo, há duas visitas guiadas. Às 10h30, Rui Roberto e Almeida leva os participantes por uma viagem aos Banhos Islâmicos e Casa Senhorial dos Barreto, espaço classificado como Monumento Nacional, sob o mote ‘Encruzilhada de vivências da Loulé Medieval e Moderna’.

Em Quarteira, pelas 16h00, na antiga Lota, Ana Margarida Marques e Rita Vaza guiam-nos pela Exposição ‘Com os pés na terra e as mãos no mar: 6000 anos de História de Quarteira’, através do tema ‘Objetos que Falam: a História de Quarteira’. No final haverá um momento musical das três culturas (Cristã, Sefardita e Árabe) pelo músico Eduardo Ramos.

As Jornadas Europeias do Património 2024 decorrem de 20 a 22 de setembro, com o tema ‘Rotas, redes e conexões’, constituindo uma oportunidade de reflexão sobre aquilo que nos une e que tem permitido, ao longo dos séculos, a partilha de práticas culturais e artísticas.

Estas Jornadas são uma iniciativa anual do Conselho da Europa e da União Europeia que envolve mais de 50 países, no âmbito da sensibilização dos povos europeus para a importância da salvaguarda do Património.