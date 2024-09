Festival Internacional de Guitarra de volta a Lagoa

Entre 20 de setembro a 1 de outubro, o Município de Lagoa volta a receber o Festival Internacional de Guitarra de Lagoa, que vai na sua 11ª edição.

O evento conta com um programa repleto de espetáculos e iniciativas que procura, mais uma vez, enquadrar a música de excelência dos artistas convidados nos locais de referência que representam o património paisagístico, monumental e turístico do Concelho de Lagoa e, em simultâneo, não perder de vista a integração do Festival no espírito que o Município valoriza como eixo estratégico: ‘Lagoa Cidade Educadora’.

Para além de nomes como o Duo Guirimbadu e Trevor Babajack, o festival promete novidades, este ano com duas grandes iniciativas com o patrocínio da DGArtes: a exposição ‘Músicas de Ver’ com a apresentação dedicada ao tema ‘Alaúdes do Mundo’, que decorrerá de 21 de Setembro a 3 de Novembro no Auditório Carlos do Carmo; dia 1 de Outubro, Dia Mundial da Música, também no Auditório Carlos do Carmo e para encerramento do 11º Festival Internacional de Guitarra de Lagoa, o espetáculo ‘Irish Celtic Night’.

Os bilhetes para os espetáculos de entrada paga custam 10 euros (20% desconto com passaporte cultural, cartão Lagoa Social ou Passaporte Rota do Petisco 2023), estão disponíveis nas bilheteiras do Município de Lagoa e já se encontram à venda na Bilheteira Online, nas bilheteiras dos CTT, da Fnac, Worten, Auditório Carlos do Carmo, Centro Cultural Convento de São José e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.

O 11º Festival Internacional de Guitarra de Lagoa é organizado pela Câmara Municipal de Lagoa, em co-produção com a Associação de Guitarra do Algarve.